Ostuni. Fenailp: "Richiesta di incontro in merito alla sicurezza, pulizia e decoro urbano"

OSTUNI (BR) - "Pulizia, decoro, sicurezza: non è solo un fatto di igiene. Una città pulita è una città più attraente, piacevole e sicura: per questo tutti gli attori, dalla pubblica amministrazione alle aziende, dalle imprese ai cittadini, devono dialogare per trovare il modo di migliorare la qualità della vita in città" si legge in una nota stampa a cura del Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, e del presidente della Fenailp di Ostuni, Angelica Milone.





"L’igiene non si ferma sulle soglie degli edifici. Ognuno si preoccupa di tenere pulita casa propria, il proprio esercizio commerciale, il proprio albergo, la propria ditta o il proprio ufficio, ed è cosa sacrosanta: ma l’igiene si spinge molto oltre, nelle strade, nelle piazze, nei parchi, sui marciapiedi: insomma, fin nel cuore delle città, che rappresentano il “palcoscenico” del nostro agire quotidiano. Non è difficile, alla luce di tutto questo, immaginare quale impatto possano avere le loro condizioni igieniche sulla nostra qualità di vita. Igiene ambientale, insomma, significa anche igiene urbana, e se c’è un pulito al chiuso c’è anche, e in alcuni casi a maggior ragione, un pulito all'aperto. Per quanto riguarda la sicurezza urbana si pone in evidenza di come le cronache abbiano riportato al centro dell’attenzione nazionale il tema della sicurezza delle città, questione che da sempre rappresenta uno degli obiettivi primari delle amministrazioni locali e che oggi impone un’attenta riflessione sull’efficacia degli strumenti normativi e operativi applicabili. In tal senso, gli interventi recenti del legislatore hanno fornito a Sindaci e Prefetti nuovi strumenti per la prevenzione e per la gestione della sicurezza urbana attraverso un’azione sinergica tra Stato e Enti Locali. Per approfondire al meglio le tematiche di sicurezza, pulizia e decoro urbano, la Fenailp per tramite del Vice Presidente Nazionale Cosimo Lubes e il presidente della Fenailp di Ostuni Angelica Milone chiede un incontro con il Sindaco e l'Amministrazione comunale e coinvolgendo tutti coloro che affrontano quotidianamente il tema, con il preciso intento di contribuire ad un’analisi adeguata della complessità dei problemi, fornendo contestualmente anche le necessarie indicazioni per una efficace applicazione delle norme in vigore. Data l'urgenza, si attende riscontro in merito" si legge ancora nella nota stampa.