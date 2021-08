Lega Pro, 9 agosto: gironi e calendari della Serie C '21-'22

NICOLA ZUCCARO - Un lunedì di straordinari attende il Consiglio Direttivo di Lega Pro per definire il quadro relativo alla Serie C 2021-22. Il primo impegno sarà alle ore 11.00 del 9 agosto per l'ufficializzazione dei 3 gironi.

Un appuntamento al quale guardano con interesse le 6 pugliesi (Bari, Foggia, Taranto, Monopoli, Virtus Francavilla e Fidelis Andria) per la conoscenza delle loro avversarie, fra cui il Pescara per una possibile collocazione della compagine abruzzese nel Girone C. Alle ore 19, il secondo e ultimo impegno della giornata, sarà alle ore 19 con il sorteggio dei calendari. All'evento trasmesso in diretta su Rai Sport, assisteranno con particolare interesse i tifosi delle squadre pugliesi per un possibile derby regionale già previsto nel primo turno, in programma domenica 29 agosto 2021.