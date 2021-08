Luigia Caringella, simpatia e umorismo pugliese al femminile

ROBERTO BERLOCO - Nata a Bari cinquantuno anni fa, affermata attrice teatrale e cinematografica, Luigia Caringella è uno dei principali nomi femminili della simpatia pugliese, quella che mette di sicuro buon umore sullo schermo, fermentando, negli spettatori, quel sorriso che ha il potere di creare una magica sospensione dalle vicissitudini della quotidianità, instillando un entusiasmo trascinante e difficile a spegnersi anche con il passare del tempo.L.: Premetto che, fino all’età di ventisei anni, non era nei miei progetti lavorativi diventare un’attrice. È iniziato tutto per gioco nel 1996, con il ruolo di “Ndramalonga” (governante insolente, strafottente, che tutto faceva tranne che i suoi doveri), nella prima serie della “Very Strong Family”. Il personaggio risultò così simpatico e diretto, da riscuotere subito un grande riscontro da parte del pubblico, tanto che fui ricontattata per la seconda produzione.L.: Dopo qualche anno di assenza dalla TV, per scelta, perché ero diventata mamma, incontrai Uccio De Santis, che, all’epoca, stava girando “Robinuccio” e, in quest’occasione, mi assegnò un cameo nella serie. Rimase colpito dal mio modo di recitare e mi richiamò per le riprese del “Mudù 5”. Di lì è iniziata la collaborazione, con la mia costante partecipazione a tutti i “Mudù” televisivi e nei tour estivi.L.: Bhé … c’è tanto. E credo che sia proprio questo il motivo per il quale il mio personaggio é così amato dal pubblico … perché risulta essere vero, genuino, originale e sincero, proprio come lo é Luigia Caringella di tutti i giorni.L. : A formare lo zoccolo duro femminile del “Mudù” siamo state in quattro: la grande Mariolina De Fano, che, purtroppo, ci ha lasciati l’anno scorso, poi Antonella Genga e Annabella Giordano. Ognuna di noi é diversa dall’altra. Nella recitazione io e Antonella ci somigliamo, ma, al tempo stesso, abbiamo caratteristiche che ci distinguono l’una dall’altra. La diversità la riscontro più con Annabella, alla quale, molto spesso, viene dato il personaggio della donna snob, intellettuale, elegante e che parla in perfetta dizione.L.: È inutile dire che registrare “Non me lo dire” é stato rimanere a casa, nella zona comfort, tra amici e colleghi di sempre. Un film leggero e divertente che, al contrario di “Noi siamo Francesco”, non ha motivo di riflessioni. Un film sulla disabilità ti aiuta a comprendere quanto si può essere fortunati ad essere in buona salute e a non darlo per scontato. Inoltre, ti permette di riflettere su quanto, invece, è difficile per un portatore di handicap affrontare una vita piena di ostacoli.L.: Di questi tempi vorrei saperlo anche io. Di sicuro, ci saranno le registrazioni per il “Mudù 10”, però, al momento, tutto il resto é un’incognita.L.: Ai ragazzi che vogliono intraprendere questa strada, consiglio di coltivare la propria attitudine con lo studio e di osservare i grandi attori, analizzando le loro interpretazioni e, comunque, di essere sempre sé stessi.