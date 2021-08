Olimpiadi Tennis: Zverev e Belinda Bencic vincono l'oro

FRANCESCO LOIACONO - Alle Olimpiadi il tedesco Alexander Zverev ha vinto l’oro nel tennis maschile. Ha superato in finale 6-3 6-1 il russo Karen Khachanov. - Alle Olimpiadi il tedesco Alexander Zverev ha vinto l’oro nel tennis maschile. Ha superato in finale 6-3 6-1 il russo Karen Khachanov.





Per la Germania primo oro nella storia nel tennis maschile alle Olimpiadi. Lo spagnolo Pablo Carreno Busta ha vinto il bronzo. Nella finale per il terzo posto ha prevalso 6-4 6-7 6-3 col serbo Novak Djokovic. Tra le donne la svizzera Belinda Bencic ha vinto l’oro. Ha sconfitto in finale 7-5 2-6 6-3 la ceca Marketa Vondrousova. L’ucraina Elina Svitolina ha vinto il bronzo. Nella finale per il terzo posto si è imposta 1-6 7-6 6-4 con la kazaka Elena Rybakina.