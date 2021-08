Serie C: il Taranto acquista Saraniti Chiorra e Loliva

FRANCESCO LOIACONO - Il Taranto ha acquistato l’attaccante Andrea Saraniti 33 anni dal Palermo. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Ingaggiato il portiere Niccolò Chiorra 20 anni in prestito dall’ Empoli. Tesserato il portiere Andrea Loliva 21 anni dal Gravina. Ha firmato per due anni. - Il Taranto ha acquistato l’attaccante Andrea Saraniti 33 anni dal Palermo. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Ingaggiato il portiere Niccolò Chiorra 20 anni in prestito dall’ Empoli. Tesserato il portiere Andrea Loliva 21 anni dal Gravina. Ha firmato per due anni.





Confermati l’attaccante Paolo Serafino e il centrocampista Luigi Falcone. Il portiere polacco Dorian Ciezkowski è stato ceduto alla Cremonese in Serie B. Il portiere Alex Sposito si è trasferito al Pontedera in Serie C. Interesse per l’attaccante Agostino De Luca del Licata. Contatti col centrocampista Ferdinando Del Sole della Juventus. Trattativa per il centravanti Davide Luppi del Modena.