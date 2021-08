Palmisano (M5S): "Ostuni è ormai una città fuori controllo. Chiederò l’intervento del Prefetto di Brindisi"

OSTUNI (BR) - "Ostuni è ormai una città fuori controllo. Chiederò l’intervento del Prefetto di Brindisi". E’ quanto dichiara l’On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) dopo i fatti accaduti nelle scorse ore nei pressi del centro storico della Città Bianca. - "Ostuni è ormai una città fuori controllo. Chiederò l’intervento del Prefetto di Brindisi". E’ quanto dichiara l’On. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) dopo i fatti accaduti nelle scorse ore nei pressi del centro storico della Città Bianca.





"Qualcuno continua a sottovalutare la gravità della situazione che ormai da settimane si verifica all’interno del territorio di Ostuni. Se certamente va condannata ogni forma di violenza, è però impossibile non essere preoccupati per tutti quei fenomeni di libero arbitrio ed anarchia che continuano a ripetersi quotidianamente, tanto nel centro storico, quanto lungo la costa. Serve – afferma la parlamentare brindisina- una presa di coscienza immediata da parte degli amministratori locali non solo sui fatti accaduti, ma su un intero sistema fallimentare di accoglienza turistica. Purtroppo però, continuiamo solo a leggere inviti anonimi al rispetto delle regole, destinati a rimanere parole al vento". Tante le situazioni di difficoltà denunciate da più parti in questi giorni. "Centro storico ormai privo di regole. L’assenza di parcheggi, nel centro urbano e sul litorale. Le campagne inondate di rifiuti. Il rispetto della legalità deve essere un punto fermo dell’attività amministrativa. Lo stesso, però, va certamente accompagnato da una pianificazione dei servizi in grado di preservare il territorio dai flussi turistici, la cui ampia portata era già nota da tempo. Ed il risultato di tutta questa mancata organizzazione è il reiterarsi di fenomeni che non rientrano certo nei canoni della legge: parcheggi e attività di sosta abusive, la musica ben oltre i decibel e gli orari consentiti che inonda l’intero centro storico, il litorale 'terra di nessuno'. Anche in vista delle settimane di maggior affluenza turistica, è ormai chiaro che Ostuni abbia bisogno di supporto per assicurare una gestione dei servizi essenziali, soprattutto per garantire livelli di sicurezza all’interno del territorio. Ritengo così, non più rinviabile – conclude l’On. Valentina Palmisano- un intervento di Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi Carolina Bellantoni- per coordinare una serie di controlli e attività delle forze dell’ordine quotidiane in tutto il territorio di Ostuni, sin da subito. Prima davvero che la situazione possa ulteriormente degenerare".