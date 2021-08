- In una nota diffusa nel primo pomeriggio di venerdì 6 agosto 2021, SSC Bari comunica che i risultati dell'ultimo ciclo di tamponi effettutati, hanno confermato la completa negativizzazione dell'intero gruppo squadra. - In una nota diffusa nel primo pomeriggio di venerdì 6 agosto 2021, SSC Bari comunica che i risultati dell'ultimo ciclo di tamponi effettutati, hanno confermato la completa negativizzazione dell'intero gruppo squadra.





Sulla base di questa buona notizia, il Bari potrà proseguire la preparazione in vista del debutto in Coppa Italia, organizzando un fitto programma di amichevoli per compensare il carico di lavoro venuto meno a causa delle positività al Covid-19, emerse durante il ritiro nel Trentino.