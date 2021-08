Performance teatrali, mostre, concerti musicali: gli appuntamenti del weekend a Putignano

PUTIGNANO (BA) - Performance teatrali, mostre, concerti musicali. Putignano si prepara a un nuovo fine settimana di eventi. Nell’attesa del weekend, due gli appuntamenti per i più piccoli in programma oggi giovedì 5 agosto. - Performance teatrali, mostre, concerti musicali. Putignano si prepara a un nuovo fine settimana di eventi. Nell’attesa del weekend, due gli appuntamenti per i più piccoli in programma oggi giovedì 5 agosto.





Nell’ambito di Artes Festival – Le ali della cultura, alle ore 18:30 in piazza Schubert il consueto appuntamento del giovedì con il LetturaDay. Le lettrici volontarie di Bi.A. attendono i più piccoli a braccia e libri aperti, per trascorrere un’ora insieme in compagnia di storie avvincenti. Alle ore 19:00, al Centro Aperto Polivalente Paolillo a San Pietro Piturno, arriva invece la marionetta a dimensioni umane Celeste. Celeste viene da "Il porto di Toledo", da "Il mare non bagna Napoli", da "Corpo celeste", i libri dove Anna Maria Ortese parla di una città povera e tanto amata, una città dove l'infanzia ha una vita difficile. Elisabetta Sbiroli ha accompagnato la marionetta Celeste in altre città che somigliano a Napoli - Marsiglia, Tangeri, Beyrouth, Lima - perché proprio lì dove gli occhi dei bambini ci dicono che il mondo è un incanto e sembrano chiederci perché l'abbiamo rotto, proprio lì è più urgente affermare il loro diritto all'espressione. Oggi Celeste incontrerà i piccoli di Putignano e dedicherà loro una performance speciale. Ingresso gratuito previa prenotazione al numero 3533211466.

Sabato 7 agosto appuntamento al Parco Grotte di Putignano, con gli eventi a cura di Artes Punto di Svolta, nell’ambito del cartellone dell’Artes Festival. A partire dalle ore 17:00 in programma: una sera ad arte – installazioni ed esposizioni di giovani artisti; dominare la materia, dal segno grafico alla scultura – mostra di opere in ferro e acciaio inox a cura di Vito Capozza; Kedda dì – monologo in dialetto barese su una storia vera, violenta e delicata (ore 21); Acquasumarte in concerto (ore 22:30).

Domenica 8 agosto spazio al teatro amatoriale. Il Chiostro Comunale di Putignano ospiterà lo spettacolo teatrale "Ferdinando" a cura dell’associazione teatrale putignanese il Volto e la Maschera.

Fino a mercoledì 11 agosto è visitabile al Museo Civico Romanazzi Carducci (piazza Plebiscito) "Aladino", mostra di illustrazioni di Lorenzo Mattotti a cura di Artes Punto di Svolta (orari: dal lunedì al giovedì ore 10-12, il venerdì ore 10-12 e 17-21, sabato e domenica ore 17-21). Tutti i giorni fino al 30 settembre si può ammirare anche "Racconti di Carta – In cammino con Dante", la mostra itinerante e interattiva dedicata al Sommo Poeta e alla Divina Commedia. 12 installazione di cartapesta realizzate dagli artigiani putignanesi tra i vicoli e gli slarghi del centro storico. Ingresso gratuito.