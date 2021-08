Rogo a Milano, il grattacielo brucia ancora

MILANO - Le fiamme che da domenica avvolgono i 18 piani della Torre dei Moro sono ancora in fase di spegnimento. Una ventina di persone hanno accusato una lieve intossicazione, ma non risultano vittime. Circa 70 le famiglie evacuate.C'è anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, tra i residenti del palazzo. Lo hanno confermato alcuni residenti. "Lo vedevamo sempre", ha detto una ragazza."Sono stati contatti tutti i residenti del palazzo e la buona notizia è che hanno risposto tutti. Da quello che capiamo, avendo contattato tutti, credo che in questo momento che ci siano vittime lo si possa escludere. Aspettiamo però di entrare in ogni appartamento ma possiamo tirare un sospiro di sollievo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.