San Severo, ragazzo autistico aggredito da branco

Il padre delle vittime ha raccontato all'Ansa che la violenza sarebbe avvenuta mentre i ragazzi erano in bicicletta, quando il branco li ha accerchiati per aggredirli con schiaffi e con la rottura delle biciclette, provando un trauma per il ragazzo autistico che ora urla durante la notte ed ha paura ad uscire. Ad aiutare le autorità nelle indagini potrebbero essere le telecamere del centro, che potrebbero aver ripreso le violenze.

Un ragazzo autistico di 12 anni è stato aggredito insieme a suo fratello di 11 anni a San Severo (Fg). La violenza di gruppo è opera di un gruppo di adolescenti un po' più grandi. A denunciare l'accaduto è stato il sindaco della cittadina foggiana, Francesco Miglio, che ha espresso il desiderio di incontrare i due fratellini.