Scene di violenza inaudita da Kabul: "Frustati perché con i jeans"

KABUL - Scene inaudite di violenza da Kabul, dove alcuni giovani afghani hanno denunciato di essere stati presi a frustate dai talebani perché indossavano i jeans. In un post pubblicato su Facebook e riportato dal quotidiano britannico Daily Telegraph, un giovane afghano ha raccontato che stava camminando con i suoi amici a Kabul quando sono stati fermati da alcuni talebani che li hanno accusati di "non rispettare l'Islam". Due sono riusciti a fuggire ma gli altri sono stati picchiati, frustati sul collo e minacciati con una pistola.Ma la violenza non si è fermata qui. "Alcune donne di Pangea sono state picchiate dai talebani. Vedere le foto con i loro lividi è stato straziante. I bambini hanno assistito a scene di violenza inaudita e sono molto spaventati". E' quanto si apprende su Instagram della onlus milanese che ha diffuso le immagini dell'arrivo all'alba delle attiviste e delle loro famiglie a Kabul.