Scompare all'improvviso l'ortopedico barese Vittorio Patella: aveva 74 anni

ROSA MARINA (BR) - Malore fatale in acqua, a Rosa Marina (Br), per Vittorio Patella, medico ortopedico ed ex direttore della seconda clinica ortopedica di Bari. Il professionista barese aveva 74 anni. I soccorritori, giunti sul posto, avrebbero cercato di rianimarlo, ma i tentativi sono stati inutili. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.Patella, già professore ordinario presso la scuola di Medicina del Policlinico, era coordinatore e direttore sanitario del centro medico polispecialistico Pianeta Salute di Bari.