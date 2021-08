Taranta, Concertone Melpignano: quando e come prenotarsi

LECCE - Il 19 agosto alle ore 19 sarà possibile prenotare il posto per l’evento di Melpignano e accedere il 28 agosto alla registrazione televisiva del Concertone finale che sarà trasmesso da Rai 1 in differita.L’ingresso alla registrazione del concerto è gratuito. Per partecipare basterà accedere al sito ufficiale de La Notte della Taranta www.lanottedellataranta.it, dove vi sarà una apposita sezione dedicata alla prenotazione.Quindi sarà necessario compilare un modulo con i propri dati.Una volta compilato il form si procederà ad un deposito cauzionale pari a 22 euro. Il pagamento di questa somma potrà essere effettuato tramite i principali circuiti delle carte di credito: Visa, Mastercard e Maestro, tramite Poste Pay oppure attraverso conto corrente postale per chi è possessore di un conto c/o poste italiane. Ogni utente potrà prenotare fino a 5 posti.La somma di €.22 lasciata a titolo di deposito cauzionale verrà restituita tramite lo stesso sistema entro 7 giorni dall’effettiva partecipazione all’evento. Nel caso contrario, quindi qualora chi ha prenotato ed effettuato il pagamento non si presenti fisicamente sul posto per assistere al concerto, la somma non verrà restituita e devoluta dalla Fondazione in beneficenza al progetto Io Sono Il Polo per la costruzione del Polo Pediatrico del Salento.L’accesso all’area è comunque riservato ai possessori di Green Pass o a chi ha effettuato un tampone con esito negativo entro 48 ore dall’inizio dell’evento.