Scuola, Perrini: "A pochi giorni dalla riapertura, ancora nessuna informazione sui trasporti"

BARI - “È mai possibile che della Scuola si debba parlare sempre a ridosso della sua apertura? E’ mai possibile che il 26 agosto, a pochi giorni dall’apertura, non ci sia ancora un’organizzazione definita su come ripartire e soprattutto sui trasporti? Ormai conviviamo con il Covid da oltre un anno e mezzo, siamo forse alla vigilia della quinta ondata, e in Puglia non abbiamo ancora un Piano Trasporti scolastico". Così in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini."Per questo motivo - prosegue Perrini - ho presentato un’interrogazione urgente al presidente Emiliano e all’assessore ai Trasporti Maurodinoia per fare il punto della situazione sul tema trasporti per gli studenti pendolari, visto che è stato dimostrato che sono proprio i trasporti l’anello debole delle lezioni in presenza ed è compito della politica garantire il diritto alla salute, ma anche quello all’istruzione che, francamente, con la DAD è decisamente a rischio. Per questo chiedo ad Emiliano e Maurodinoia: i mezzi di trasporto sono sufficienti a garantire la sicurezza degli studenti e di altri eventuali viaggiatori? Sono stati incrementati i mezzi e le corse per sopperire al diminuito numero di viaggiatori rispetto alla capienza totale? E’ stato predisposto un piano straordinario di assunzioni per rispondere all’aumentato fabbisogno di corse? Le corse dedicate agli studenti sono state incrementate vista la possibilità di viaggiare con l’80 per cento della capienza? E’ stata valutata la possibilità di utilizzare mezzi in dotazione ad aziende private (NCC, autobus Gran Turismo ecc..) al fine di avere più mezzi a disposizione? Non sono le domande solo di un consigliere regionale, ma di un padre e quindi di tutti i genitori che a pochi giorni dalla riapertura della scuola non sanno ancora come, se e quando verranno garantiti i servizi di trasporto”, conclude Perrini.