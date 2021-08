(via Ssc Bari fb)







Nel secondo tempo al 5’ Simeri va vicino al raddoppio. Al 6’ il Potenza pareggia con Salvemini di testa. Al 18’ Scavone del Bari non riesce a schiacciare di testa in porta. Nella seconda giornata di andata il Bari giocherà domenica 5 Settembre alle 17,30 in casa col Monterosi. Al 25’ Antenucci del Bari non concretizza una buona occasione. Al 41’ la squadra di Michele Mignani passa in vantaggio con Scavone, velocissimo con un tiro di destro a mandare il pallone in rete su passaggio di Antenucci.

Nella prima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari pareggia 1-1 a Potenza. Nel primo tempo al 6’ Romero dei lucani con un tiro di destro non inquadra la porta. Al 21’ Romero del Potenza calcia fuori un rigore concesso per un fallo di mano di Di Cesare.