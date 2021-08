Bari, Sos Città: "Piazzetta Corso Cavour è ormai in stato di totale abbandono"

BARI - La piazzetta di corso Cavour presente tra via Cardassi e via Imbriani, di recente inaugurata, è ormai in stato di totale abbandono, tra l'indignazione dei residenti e dei commercianti presenti costretti a subire tale situazione. Lo denuncia Sos Città."La fontana (che ormai non è più una fontana, ma una mega vasca ricettacolo di rifiuti) è rotta e senza acqua, l'acqua rimasta è putrida e puzzolente, oltre ad essere covo di zanzare e insetti, lo schermo del monitor che in qualche modo avrebbe dovuto far vedere le bellezze di Bari, è stato distrutto ed è spento, appeso come un relitto ecc. Il tutto avviene sotto gli occhi di tutti dato che siamo in pieno centro città", denunciano Danilo Cancellaro e Dino Tartarino, Presidente e vice di Sos Città."La denuncia ci è arrivata sui nostri profili social e sul canale WhatsApp non solo da baresi, ma addirittura da alcuni turisti. E' oggettivo che una situazione di questo tipo, in centro città, sia completamente inaccettabile. Per questo chiediamo al Sindaco, Antonio Decaro, di fare qualcosa per ripristinare il decoro della piazza e il regolare funzionamento della fontana nel più breve tempo possibile! La città merita di brillare e quella piazza, che in quelle condizioni ci sta da diverse settimane, non può restare in quello stato di totale abbandono, a prescindere dalla competenza!", concludono.