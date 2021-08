Tuglie: al via dal 9 agosto la terza edizione di "73058 - Codice di avviamento culturale" con Massimo Bray, Sergio Blasi, Enza Pagliara e Dario Muci

TUGLIE (LE) - Incontri, concerti, presentazioni di libri, passeggiate culturali, spettacoli teatrali, degustazioni e laboratori. Dal prossimo lunedì 9 agosto, nel Giardino del Museo della Civiltà Contadina, in piazza Garibaldi, a Tuglie torna "73058 – Codice di Avviamento Culturale", rassegna ideata e organizzata dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello. Questa terza edizione si snoderà in sette appuntamenti, fino al 29 agosto 2021, presentandosi come un unico percorso emozionale capace di far riflettere e ripensare il valore sia di Cultura che di Comunità. Infatti, il progetto culturale in questione non solo vuole essere una vera e propria azione interdisciplinare con l'obiettivo di costruire ponti tra le comunità, gli individui e le organizzazioni che sono al lavoro per rigenerare il tessuto civico, sociale ed economico del territorio, ma vuole anche favorire la promozione, l'affermazione e la diffusione del concetto di Paesaggio inteso come luogo che accoglie la vita delle Comunità con tutti i suoi protagonisti. - Incontri, concerti, presentazioni di libri, passeggiate culturali, spettacoli teatrali, degustazioni e laboratori. Dal prossimo lunedì 9 agosto, nel Giardino del Museo della Civiltà Contadina, in piazza Garibaldi, a Tuglie torna "73058 – Codice di Avviamento Culturale", rassegna ideata e organizzata dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello. Questa terza edizione si snoderà in sette appuntamenti, fino al 29 agosto 2021, presentandosi come un unico percorso emozionale capace di far riflettere e ripensare il valore sia di Cultura che di Comunità. Infatti, il progetto culturale in questione non solo vuole essere una vera e propria azione interdisciplinare con l'obiettivo di costruire ponti tra le comunità, gli individui e le organizzazioni che sono al lavoro per rigenerare il tessuto civico, sociale ed economico del territorio, ma vuole anche favorire la promozione, l'affermazione e la diffusione del concetto di Paesaggio inteso come luogo che accoglie la vita delle Comunità con tutti i suoi protagonisti.





Lunedì 9 agosto si comincia alle ore 21.30. MASSIMO BRAY presenta il libro “Alla voce cultura. Diario sospeso della mia esperienza di Ministro” (Manni). L’attuale assessore alla Cultura della Regione Puglia racconta perché la cultura dovrebbe diventare centrale per la vita politica e sociale in un’epoca di grandi trasformazioni: per alimentare la conoscenza come presupposto per la condivisione di valori e la nascita di nuove comunità di cittadini consapevoli; per tutelare il patrimonio italiano, memoria della nostra storia e chiave del nostro futuro; per promuovere nuovi modelli di partecipazione e democrazia e valorizzare la cooperazione internazionale come strumento di dialogo e di pace. La riflessione su questi temi passa anche attraverso le esperienze da Ministro: le missioni in Iran, Cile, Giordania e Palestina, nel quadro di una diplomazia culturale tesa a rinsaldare i rapporti tra i popoli in un incontro tra civiltà, potenzialmente capace di creare nuovi quadri geopolitici; i viaggi in Italia (Pompei, Sibari, la Reggia di Caserta e quella di Carditello, i Bronzi di Riace, Taranto, la Notte della Taranta...); l’ascolto delle esigenze e delle istanze di cambiamento, sul piano politico e su quello tecnologico; la convinzione che attraverso la cultura si possa creare comunità e che esista un filo rosso che lega le miriadi di singoli e associazioni attive nella promozione culturale. Apre e chiude il libro, a far da cornice ai dieci mesi da Ministro, l'esperienza come Presidente del Salone del libro di Torino. E, sempre al centro, quella dell’uomo.

Incontra l’autore ANTONIO SANFRANCESCO con la partecipazione di SERGIO BLASI.

A seguire, alle 22.30 ENZA PAGLIARA e DARIO MUCI portano il pubblico tra “Musiche e canti del Salento”. Due tra le voci più intense di Puglia, due musicisti impegnati in un continuo percorso di ricerca, ripropongono canti dimenticati, raccolti da loro stessi dalla voce viva dei cantori del Salento: un repertorio di tradizione per voci, tamburelli e chitarra che unisce la ricerca alla riproposta.

Sempre lunedì 9 agosto, dalle ore 19.00 alle 20.00 si potrà partecipare a “Impariamo”, laboratorio sugli antichi mestieri e sui piatti della tradizione salentina (info e prenotazione obbligatoria al numero 3485465650), e dalle ore 19.30 “Alla scoperta di Tuglie”, passeggiata culturale a cura dell’associazione Amart (info e prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0833262529).

Tutte le sere di “73058”, dalle ore 20, ci sarà “Degustando”, piccolo angolo dedicato ai prodotti tipici salentini, a cura di Forneria Chiriasi.

La rassegna proseguirà con appuntamenti in programma il 10, 11, 12, 13, 17 e 29 agosto.

Martedì 10 protagonista sarà Franco Arminio (appuntamento in collaborazione con Salento Book Festival) e a seguire Anna Cinzia Villani con “Canti di donne terra e sale”. Mercoledì 11 spettacolo teatrale “Mio atroce paese che amo” di Luigi Scorrano, interpretato da Antonio Calò con la partecipazione di Rocco Nigro e Rachele Andrioli (ingresso 5 euro, posti limitati e su prenotazione). Giovedì 12 Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil presentano il libro “Invasione di campo. Il gioco del calcio nel linguaggio e nel racconto della politica” e a seguire Ilaria Ferramosca e Gian Marco De Francisco il volume “Ragazzi di scorta” (Becco Giallo), con la partecipazione di Matilde Montinaro. Venerdì 13 sarà la volta di Franca tarantino e Vincenzo Santoro con il libro “Il ballo della pizzica pizzica” (Itinerarti Editore), e di Giuseppe De Donne, Daniele Vigna e Mavi con “Nachiru – Musica Popolare Salentina”. Martedì 17 agosto “In piedi, costruttori di Pace!”: Cristiana Caricato ricorda la figura di Don Tonino Bello con Giancarlo Piccinini, Stefano Bello, Don Tony Drazza, con la partecipazione di Fabrizio Saccomanno. A seguire, “Coro a Coro” ideato e diretto da Rachele Andrioli. Si chiude domenica 29 agosto con l’incontro “La Forza delle Donne”.

Il programma completo sulla pagina Facebook 73058 - Codice di Avviamento Culturale.

Ingresso fino ad esaurimento posti nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria.

Per partecipare agli eventi è obbligatorio prenotarsi al numero 3485465650.

Si accede esibendo il Green Pass che viene rilasciato dopo la vaccinazione (già dopo la prima dose), un tampone negativo o la guarigione da Covid-19 (tutte le info sul sito www.dgc.gov.it/web/).