Wizz Air: al via il più grande roadshow europeo per il reclutamento del personale di cabina

DATE LOCALITA' 25/08/21 Ibis Styles Palermo President, via F.Crispi 230 Palermo 26/08/21 Crowne Plaza Milano Malpensa, Via A. Ferrarin 7 Case Nuove VA 26/08/21 Palace Hotel, Via F.Lombardi 13, Bari 27/08/21 Hotel NH Catania Centro, Piazza Trento 13 Catania 28/08/21 Millenium Gold Hotel, V.le Comandante U. Maddalena 192,Napoli 28/08/21 Holiday Inn Rome EUR, Parco dei Medici, Roma

MILANO - Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, annuncia oggi le date del suo roadshow per il reclutamento del personale di cabina più grande di sempre, con l'intenzione di assumere 800 nuovi assistenti di volo in tutta la sua rete entro Dicembre 2021. Sei appuntamenti sono previsti in Italia per gli aspiranti candidati: Milano Malpensa, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. I candidati entusiasti che hanno sempre sognato una carriera nel cielo e vorrebbero partecipare possono iscriversi online qui Nell'ambito della campagna di reclutamento del personale di bordo di Wizz Air, la compagnia aerea ospiterà una serie di eventi tra agosto e settembre in tutte le città del proprio network. Gli eventi si svolgeranno presso le località sopracitate e indicate al link per le iscrizioni, offrendo agli aspiranti membri dell'equipaggio di cabina la possibilità di saperne di più su Wizz Air. Per queste sessioni, i candidati devono arrivare tempestivamente alle ore 9:00 con un CV aggiornato, ed essere preparati per un'intera giornata di attività, comprese presentazioni personali, giochi di ruolo situazionali, esercizi di squadra e un colloquio individuale.I membri dell'equipaggio di bordo che si uniscono a Wizz Air possono aspettarsi uno stipendio competitivo presso una delle compagnie aeree in più rapida crescita d'Europa, una formazione delle migliori del settore e un programma mensile di turni pubblicato ogni due settimane. L'equipaggio di cabina lavorerà in un ambiente amichevole e multiculturale, con accesso a una serie di entusiasmanti opportunità di avanzamento di carriera, come il programma Cabin Crew to Captain di Wizz Air, che supporta i membri dell'equipaggio di cabina esistenti nell'ottenere una licenza di pilota commerciale. L'equipaggio di cabina può anche usufruire di sconti sui voli e biglietti aerei bonus per familiari e amici.Questi eventi fanno parte di una continua campagna di reclutamento per membri dell'equipaggio di cabina e piloti attraverso la rete di Wizz Air, poiché la compagnia aerea aumenta la capacità e cerca di triplicare le dimensioni della sua flotta, con 500 aeromobili Airbus previsti nei prossimi dieci anni. Le nuove reclute che si uniscono a Wizz Air lo fanno in un momento entusiasmante per la compagnia aerea, dopo l'apertura di 18 nuove basi e il lancio di oltre 300 nuove rotte attraverso la sua rete solo nell'ultimo anno., Chief Operations Officer di Wizz Air, ha dichiarato: "È stato un anno stimolante di diversificazione della rete Wizz Air e siamo lieti di invitare gli aspiranti membri dell'equipaggio di cabina a unirsi a un fantastico team e lavorare per una delle compagnie aeree in più rapida crescita in Europa. Durante i prossimi eventi di reclutamento, i candidati potranno saperne di più sulle opportunità che abbiamo da offrire. In WIZZ, siamo orgogliosi delle eccellenti opportunità di avanzamento, dello stipendio competitivo e del pacchetto di compensi e vantaggi disponibili per tutti i membri del nostro equipaggio di cabina. Ci impegniamo a supportare il nostro equipaggio con un chiaro percorso di carriera e opportunità di sviluppo rapido. Mentre torniamo alla capacità pre-pandemia e continuiamo a concentrarci sulla crescita, non vediamo l'ora di accogliere candidati di talento che si uniscano al nostro team in crescita".