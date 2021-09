A Bitonto 'Ti fiabo e ti racconto'

BITONTO (BA) - In arrivo il 13 e 14 settembre i nuovi appuntamenti del Festival TI FIABO E TI RACCONTO nella bellissima cornice di Villa Sylos-La Cittadella del Bambino a Bitonto. Il Festival è organizzato da Teatrermitage con il sostegno del Comune di Bitonto e la collaborazione de La Valigia dei Libri e la Libreria Hamelin.Lunedì 13 settembre alle ore 20,00 andrà in scena ancora un classico della letteratura per l’infanzia che incanterà anche i più piccoli, I TRE PORCELLINI, spettacolo per attori e pupazzi proposto dal Granteatrino con Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase e Chiara Bitetti. Le scene sono di Anna Chiara Castellano Visaggi e i burattini e pupazzi di Lucrezia Tritone. Regia Paolo di Comentale.Protagonisti della fiaba sono un lupo allergico e canterino, una gazza che predice il futuro a prezzi modici, due uccellini innamorati persi e, alla fine, i tre porcellini. Pupazzi animati a vista da sembrare veri, musiche e canzoni coinvolgenti, case e casette che si montano e si smontano in scena sotto gli occhi divertiti degli spettatori e tanto altro ancora.Il festival si concluderà in bellezza martedì 14 settembre alle ore 18,00 con un piccolo gioiello di narrazione. In scena lo spettacolo vincitore dell’Eolo Awards Luigi D'Elia ne LA GRANDE FORESTA.I testi sono di Francesco Niccolini e Luigi D'Elia della compagnia INTI, la regia di Francesco Niccolini.In un piccolo paese senza nome un bambino cresce tra scuola, casa e un grande bosco.Vuole crescere e diventare un cacciatore, come suo nonno. Nel bosco si nasconde un lupo, antico come una leggenda e un giorno il bambino e il nonno dovranno mettersi sulle sue tracce. Qualcosa nel bosco, alla fine del tempo, nell’odore del lupo, aspetta tutti e tre.La partecipazione a tutti gli eventi e’ gratuita con prenotazione obbligatoria.Informazioni disponibili sul sito www.tifiaboetiracconto.it o tel.+39.340.8643487