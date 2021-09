Basket: chiusa la campagna abbonamenti dell'Happy Casa Brindisi

FRANCESCO LOIACONO - Chiusa la campagna abbonamenti per l’ Happy Casa Brindisi. Al “ Pala Pentassuglia” che contiene 3534 posti potranno accedere per il momento 1750 spettatori nelle gare interne per le restrizioni anti Covid. Non è escluso però che dopo il via libera del CTS che ha dato l’ok per il 50% di spettatori nei Palazzetti dello Sport nel basket la campagna abbonamenti possa essere dalla prossima settimana di nuovo riaperta per 450 posti.

Per il momento non si possono vendere per il rispetto del protocollo sanitario i biglietti al botteghino del “ Pala Pentassuglia”. Le tessere dovranno essere ritirate dagli abbonati entro sabato 2 Ottobre. Al” Pala Pentassuglia” si accederà solo col green pass e con la mascherina per evitare assembramenti.