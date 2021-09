Basket: l'Happy Casa Brindisi sfiderà il Sassari in Supercoppa

Secondo quarto, Logan 20-18 per i sardi. De Vecchi, 33-28. Chessa, 37-34. Di nuovo Chessa, Sassari ha prevalso 40-35. Terzo quarto, Clemmons 43-37 per i sardi. Burnell, 48-39. Battle, Sassari ha trionfato 60-44. Quarto quarto, Logan 63-48 per i sardi. Tripla di De Vecchi, 70-50. Borra, Sassari ha vinto questo quarto e 77-61 tutta la partita. Migliori marcatori, nei sardi Logan 13 punti e Burnell 12. Nei lombardi Wilson 18 punti e Sorokas 9.

L’ Happy Casa Brindisi sfiderà sabato 18 Settembre alle 15 a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna Sassari nei quarti di finale della Supercoppa Italiana di basket maschile. I sardi nella partita decisiva per la qualificazione ai quarti di finale hanno vinto 77-61 in casa con Varese. Primo quarto, Burnell 3-0 per i sardi. Clemmons, 7-2. Bendzius, 15-14 per i lombardi. Beane, Varese si è imposto 18-17.