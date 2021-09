(via Manchester City fb)





Nel Girone D lo Sheriff Tiraspol si impone 2-0 in casa con lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Nel Girone E il Benfica pareggia 0-0 fuori casa con la Dinamo Kiev. Nel Girone F il Manchester United di Cristiano Ronaldo perde 2-1 in trasferta con lo Young Boys. Nel Girone G il Salisburgo pareggia 1-1 a Siviglia e il Wolfsburg pareggia 0-0 fuori casa col Lilla.

In Champions League nel Girone A il Manchester City vince 6-3 in casa col Lipsia. Il Psg pareggia 1-1 in trasferta col Bruges. Nel Girone B l’ Atletico Madrid pareggia 0-0 in casa col Porto. Nel Girone C il Borussia Dortmund supera 2-1 fuori casa il Besiktas. L’ Ajax prevale 5-1 in trasferta con lo Sporting Lisbona.