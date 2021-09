Basket, supercoppa: l'Happy Casa Brindisi sconfitta dall'Armani Milano per 72-67

FRANCESCO LOIACONO - Nella semifinale della Supercoppa Italiana di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi perde 72-67 a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna con l’ Armani Milano ed è eliminata. Primo quarto, Melli 11-2 per i lombardi. Delaney, 20-8. Milano prevale 21-15. Secondo quarto, Mitoglou 36-20 per i lombardi. Melli, Milano si impone di nuovo 41-27. Terzo quarto, Josh Perkins 56-49 per i pugliesi. Brindisi trionfa 56-51.

Quarto quarto, Rodriguez 59-58 per i lombardi. Hall, 62-59. Nick Perkins, 64-62 per i pugliesi. Delaney, 68-64 per la squadra di Ettore Messina. Hall, l’ Armani Milano vince questo quarto 72-67 tutta la partita e si qualifica per la finale. Sconfitta immeritata per l’ Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori, nella squadra di Frank Vitucci Nick Perkins e Josh Perkins 16 punti. Nei lombardi Mitoglou 13 punti e Hines 11.