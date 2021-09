Bitonto, rissa nella stazione di servizio: 1 morto. "Episodio disumano"

BITONTO (BA) - Ha perso la vita in seguito a una rissa, avvenuta in una stazione di servizio. Pochi, al momento, i dettagli sul drammatico episodio, a proposito del quale è intervenuto lo stesso sindaco della cittadina, Michele Abbaticchio, con un post su Fb."Perdere la vita dopo una rissa, per motivi, almeno secondo quanto riportato dalle prime indiscrezioni di cronaca, nemmeno legati alla criminalità, è un qualcosa di disumano e inaccettabile". Così in una nota la deputata bitontina del M5S Anna Ruggiero."Non deve verificarsi nella nostra città, così come in qualsiasi altra - ha aggiunto Ruggiero -. Una vita non può essere così tragicamente spezzata dalla furia cieca della violenza. Confido nel lavoro delle Forze dell'Ordine e degli inquirenti per assicurare il responsabile alla giustizia. La risposta dello Stato deve essere ferma e rigorosa. Nel nostro paese non c'è alcuno spazio per la barbarie".