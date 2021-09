BRINDISI - Dramma lungo la strada provinciale che collega Brindisi a San Vito dei Normanni, poco fuori Brindisi. A perdere la vita nell'impatto, un frontale fra due auto, una donna di 33 anni di San Vito, mentre altre due persone sono rimaste ferite, una in condizioni gravi.A schiantarsi una Ford Fusion e una Fiat Panda, per cause ancora da accertare. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Brindisi.