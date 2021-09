Calcio, Serie B: il Pisa vince 3-1 a Vicenza ed è primo in classifica

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata di andata di Serie B il Pisa vince 3-1 in trasferta col Vicenza ed è primo con 12 punti. Il Brescia si fa bloccare 2-2 in casa dal Crotone ma con i suoi 10 punti resta in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Cittadella supera 1-0 in casa il Pordenone e raggiunge al terzo posto a 9 punti l’Ascoli sconfitto 2-0 al “Cino e Lillo del Duca” dal Benevento.

Il Frosinone si impone 2-0 a Como. La Ternana dopo tre sconfitte consecutive ottiene il primo punto pareggiando 1-1 in rimonta sul campo dell’ambizioso Monza. La Spal perde 2-1 in trasferta con la Reggina e non riesce a fare un salto di qualità. Il Cosenza pareggia 1-1 a Perugia e fa un passo in avanti verso la salvezza. Nel posticipo la Cremonese vince 2-1 a Parma. La B torna in campo tra stasera e mercoledì con la quinta giornata di andata. Stasera nell’anticipo delle 20,30 il Frosinone cerca un successo in casa col Brescia per una continuità di risultati. Martedì 21 settembre alle 18 l’ Alessandria non ha alternative alla vittoria in Piemonte con l’ Ascoli per risalire in classifica. Il Benevento deve ottenere i tre punti al “Vigorito” col Cittadella per confermarsi in zona play off.

Alle 20, 30 il Cosenza non può concedere punti importanti in Calabria al Como. Il Lecce deve prevalere a Crotone per avere ambizioni di promozione. Il Pisa cerca di superare in casa il Monza per consolidare la vetta. La Reggina vuole un risultato positivo a Lignano Sabbiadoro col Pordenone. La Spal deve battere al “Paolo Mazza” il Vicenza per una svolta. Mercoledì 22 Settembre nel primo posticipo delle 18 la Ternana cerca il primo successo in casa col Parma. Nel secondo posticipo alle 20,30 il Perugia punta alla vittoria a Cremona.