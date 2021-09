Basket, Supercoppa: l' Armani Milano sfiderà l' Happy Casa Brindisi in semifinale

FRANCESCO LOIACONO - L’ Armani Milano sfiderà l’ Happy Casa Brindisi nella semifinale della Supercoppa Italiana di basket maschile. Nei quarti di finale i lombardi hanno vinto a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna 108-60 col Treviso. Primo quarto, Jones 7-6 per i veneti. Melli, 24-17 Armani. Rodriguez, 32-20. Milano ha prevalso 36-20.

Secondo quarto, Datome 43-23 per i lombardi. Melli, 49-25. Ancora Melli, 56-25. Shields, Milano si è imposto di nuovo 69-34. Terzo quarto, Casarin ha tenuto in gara Treviso ma 76-36 Armani. Delaney, Milano ha trionfato 86-47. Quarto quarto, Pellizzari ha mantenuto in corsa i veneti però 95-52 per i lombardi. Biligha e Ricci, l’ Armani Milano ha vinto questo quarto 108-60 tutta la partita e si è qualificato per la semifinale contro Brindisi che si giocherà oggi alle 18. Migliori marcatori, nei lombardi Mitoglou 15 punti e Shields 14. Nel Treviso Bortolani 16 punti e Casarin 15.