Calciomercato: il Foggia acquista Di Grazia, Giacomo Volpe e Davide Di Pasquale

Il Foggia ha acquistato l’attaccante Andrea Di Grazia 25 anni in prestito dal Pescara. Ha firmato fino al 30 giugno 2022. Ingaggiato il portiere Giacomo Volpe 25 anni a titolo definitivo dalla Cremonese. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022.

Tesserato a titolo definitivo il difensore Davide Di Pasquale 25 anni, svincolato dalla Sambenedettese. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Al Foggia è arrivato il centrocampista Marco Ballarini 20 anni in prestito dall’ Udinese. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. Acquistato a titolo definitivo il

trequartista Filippo Tuzzo 20 anni svincolato dal Chievo Verona Primavera. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. Ingaggiato l’attaccante Vittorio Vigolo 21 anni in prestito dal San Luca. Ha firmato fino al 30 Giugno 2022. Il regista Alessio Curcio 31 anni ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2023. L’ intesa tra il calciatore e la società dauna è arrivata dopo mesi di trattative e dopo che sembrava probabile la sua cessione all’ Avellino o al Modena. Su Curcio il tecnico Zdenek Zeman punterà molto per le ambizioni del Foggia. I pugliesi prima dovranno raggiungere la salvezza e in seguito cercare la qualificazione ai play off.