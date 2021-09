Cisternino: mercoledì 22 settembre la presentazione del libro "La terza stagione" di Andrea Martina

CISTERNINO (BR) - Andrea Martina con il suo nuovo romanzo "La terza stagione" si appresta a fare tappa a Cisternino mercoledì 22 settembre alle ore 19. Ancora una volta farà da cornice all’evento il suggestivo e quanto mai inedito scenario del Cimitero Vecchio di Cisternino, in particolare, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (via Martina Franca, 47). L’evento è promosso dalla "Biblioteca di comunità" di Cisternino, un progetto realizzato dall’associazione di volontariato "POLI…GIO’" e finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni. - Andrea Martina con il suo nuovo romanzo "La terza stagione" si appresta a fare tappa a Cisternino mercoledì 22 settembre alle ore 19. Ancora una volta farà da cornice all’evento il suggestivo e quanto mai inedito scenario del Cimitero Vecchio di Cisternino, in particolare, la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli (via Martina Franca, 47). L’evento è promosso dalla "Biblioteca di comunità" di Cisternino, un progetto realizzato dall’associazione di volontariato "POLI…GIO’" e finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi Comuni.





Andrea Martina è un giovane e talentuoso scrittore, sceneggiatore e autore teatrale, che ha individuato nella parola, in tutte le sue forme, la propria chiave interpretativa del reale e nella scrittura uno strumento di realizzazione di sé e della propria libertà, l’unico antidoto in grado di salvare dalla solitudine. L’incontro tra libri e teatro rappresenta l’espressione massima del suo talento artistico e della sua creatività. La sua già ricca produzione comprende romanzi ("Fratelli di Strada", "C’è chi dice No"), testi teatrali ("Il Gigante – La vita nel carbone", "Amata Terra Mia – Domenico Modugno prima del mito", "Sulle Strade dei Briganti") e la realizzazione dello spettacolo "Il Mediterraneo di De André", da cui è stato tratto l’omonimo saggio pubblicato nel 2017, protagonista di un lungo e fortunatissimo tour in tutta Italia. Collabora con LOST – L’Osservatorio delle Serie Televisive dell’Università del Salento e tiene corsi di scrittura creativa e cinematografica.

La Terza Stagione, il suo terzo e ultimo romanzo, ci proietta in un’atmosfera dalle tinte thriller, ma senza spargimenti di sangue. L’autore con la sua scrittura chiara e diretta, che ben si presterebbe ad una trasposizione cinematografica, intreccia le vicende di tre personaggi molto diversi tra loro, eppure uniti da un unico fil rouge o, sarebbe meglio dire, noir: tutti devono confrontarsi con la propria paura. Deve farlo Tom Vega, che dopo quindici anni di assenza dalle scene e di oblio, ritorna inaspettatamente al successo vincendo il suo primo Golden Globe come protagonista della serie Grey Zone, della quale si appresta a girare la terza e ultima stagione. L’attore riceve, inoltre, la lusinghiera proposta di interpretare come protagonista un film sulla vita di George Michael. Alle prese con la sua paura di fallire anche la giovane Amelie, truccatrice di Tom Vega nella serie TV che, insoddisfatta dall’ambiente cinematografico, decide di abbandonare il suo lavoro per dedicarsi alla sua unica e vera passione: la pittura. Infine, Lara, giornalista di cronaca locale che, stanca e insofferente di un mestiere sottopagato, senza orari e privo di gratificazioni, accetta l’ offerta di Sunny Day, trasmissione pomeridiana di intrattenimento dall’approccio sensazionalistico.

A pochi giorni dalla messa in onda della terza stagione, proprio Sunny Day fa una rivelazione sul passato oscuro di Tom Vega destinata a stravolgere le vite dei protagonisti e ad intrecciarle inevitabilmente.

L’autore, introdotto da Cosimina D’Errico dell’associazione "Poli…giò", si esibirà in una presentazione teatrale, che costituisce il capitolo zero del romanzo, ovvero il prologo delle vicende narrate. Ai lettori è affidato il compito di scoprire ed approfondire il mistero che si cela tra le pagine.

L’evento si terrà secondo le vigenti normative covid-19. Per prenotazioni: http://comune.cisternino.br.it/agenda-smart/491180/argomenti/3131.