Lavoro, M5S: "Prezzi maggiormente calmierati per i tamponi per totale sicurezza sul lavoro"

"Auspico - prosegue Masi - che in questa sede si possa discutere anche del mio Ordine del Giorno, approvato dal Governo, che lo impegna a valutare l'opportunità di consentire ai lavoratori di poter effettuare i test antigenici rapidi a prezzi maggiormente calmierati, fino al 31 dicembre 2021. Una soluzione di buon senso, per non discriminare tutti i lavoratori non ancora vaccinati e garantire il ritorno in sicurezza sul luogo di lavoro, oltre a un tracciamento costante. Attendiamo fiduciosi novità su questo fronte dall’incontro di oggi: lo Stato deve fare la sua parte per tutelare tutti i lavoratori”, conclude Masi.

ROMA - “Oggi il presidente della Consiglio Mario Draghi incontrerà i vertici dei sindacati Cgil, Cisl e Uil per discutere di protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro dopo l’adozione del green pass". Così, deputata del Movimento 5 Stelle.