Clip virale del gatto penzolante... "la cosa più pazza" su internet

"Stavano cercando di afferrarlo dall'alto e non riuscivano a raggiungerlo, ma nello stesso tempo lo stavano spaventando costringendolo ad indietreggiare verso il basso", ha riferito all’emittente televisiva statunitense ESPN Craig Cromer, un manager dell'Università di Miami. "È rimasto lì per un po' aggrappato con le sue due zampe anteriori, poi una zampa, poi si è lasciato andare cadendo nella platea sottostante.'" Un gruppo di spettatori ha rapidamente aperto una bandiera americana sotto l'animale, che stava generando applausi più forti di qualsiasi altra azione del campo. Infine, il momento da brivido è arrivato quando il gatto pietrificato ha perso la presa ed è caduto per circa 20 metri verso la folla urlante sottostante.





Ma il felino è riuscito ad atterrare sulla bandiera americana e uno spettatore ha sollevato trionfalmente il gatto, che non ha mostrato alcun segno di ferita, provocando una reazione di gioia da parte degli spettatori di Miami. L'hashtag #HardRockCat, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è diventato di tendenza su Twitter poco dopo. Non che qualcuno stesse prestando attenzione, ma gli Hurricanes alla fine si sono assicurati un'emozionante vittoria per 25-23 sugli State Mountaineers. Ecco il video del salvataggio del gatto:





MIAMI - Questo gatto ha probabilmente otto vite rimaste dopo questa folle prova. Il filmato di un felino che si aggrappa alla vita durante una partita di football universitario in America è diventato virale questa mattina, domenica 12 settembre, con il video che ha registrato 2,6 milioni di visualizzazioni in tre ore. Durante una partita della NCAA Division tra i Miami Hurricanes e gli Appalachian State Mountaineers all'Hard Rock Stadium, gli spettatori sono rimasti scioccati quando hanno notato un gatto che penzolava dagli spalti superiori dello stadio.