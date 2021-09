Coldiretti: arriva l’olio nuovo con il via alla raccolta delle prime olive

ROMA - Scatta la raccolta delle olive in Italia con l’arrivo del primo olio nuovo Made in Italy del 2021, particolarmente atteso in un anno segnato dalla riscossa, dopo che l’emergenza Covid ha sconvolto produzione e mercati.

L’appuntamento quest’anno è per venerdì 24 settembre a partire dalle ore 10,00 in Sicilia nell’azienda Terra Surti di Elio Menta a Sortino (Siracusa) contrada Albinelli, con il “miracolo” della trasformazione delle prime olive in extravergine, prodotto simbolo della dieta mediterranea in tutto il mondo.

Per l’occasione saranno presentate da Coldiretti e Unaprol in collaborazione con Ismea, le prime stime sull’andamento della produzione nazionale.

Insieme ad agricoltori, frantoiani e consumatori sarà presente il presidente dell’Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano David Granieri, Francesco Ferreri presidente Coldiretti Sicilia e componente giunta nazionale Coldiretti, Maria Chiara Zaganelli, direttrice Ismea, e il Sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Francesco Battistoni.