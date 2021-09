Covid Puglia: 187 casi e 4 decessi

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.469.208 test e sono 3.589 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 266.269 e sono 255.926 i pazienti guariti.

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 187 casi su 15.099 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell'1,2%. Quattro i decessi.I nuovi positivi sono 44 in provincia di Bari, 43 nella provincia Bat, 33 nel Leccese, 28 nel Foggiano, 19 nel Tarantino, 18 nel Brindisino, 2 casi di residenza non nota.