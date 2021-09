Decolli sospesi negli aeroporti di Parigi dopo un guasto tecnico

Questo guasto, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che ha interessato un'installazione situata in Essonne, nella periferia a sud della capitale, coinvolgendo “tutti gli aeroporti parigini” è in via di risoluzione, secondo questo portavoce, che ha sottolineato che i decolli sono stati “interrotti” ma gli atterraggi “mantenuti”.

PARIGI - I decolli degli aerei sono stati sospesi nella tarda mattinata di giovedì negli aeroporti di Orly e Roissy-Charles de Gaulle nella regione di Parigi, a causa di un incidente tecnico. Un portavoce della DGAC ha riferito che il guasto ha colpito il "sistema che gestisce i piani di volo".