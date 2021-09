Family Concert 2021: Francesco Quattrocchi dirige l’Orchestra del Teatro Petruzzelli

BARI - Lunedì 4 ottobre alle 18.00 al Teatro Petruzzelli è in programma un Family Concert diretto da Francesco Quattrocchi.L’Orchestra del Teatro proporrà un programma dedicato a Die Hebriden (Le Ebridi), ouverture in si minore, op. 26 di Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sinfonia n. 7, in La maggiore op. 92 (I movimento) di Ludwig van Beethoven, Sinfonia n. 5, in mi minore, op. 64 (II movimento) di Pëtr Il'ič Čajkovskij, Sinfonia n. 6, in Do maggiore, D. 589 “Die Kleine” – III movimento di Franz Schubert e Sinfonia n. 1, in do minore, op. 68 – IV movimento di Johannes Brahms.Per tutelare al meglio la salute del proprio pubblico la Fondazione Petruzzelli consentirà l’ingresso agli spettacoli solo a coloro che esibiscono il Green Pass in corso di validità, o, nel caso degli spettatori in possesso di idonea certificazione medica di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid 19 e dei minori di 12 anni, l’esito negativo di un tampone effettuato non oltre le 48 ore precedenti.Biglietti in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli (aperto da lunedì a sabato dalle 11.00 alle 19.00 e su www.vivatichet.itInformazioni: 080.975.28.10