Ferrovie del Sud Est: al via l'orario invernale

Le fermate dei bus della linea Martina Franca - Taranto sono a:



Martina Franca - Piazzale stazione



Martina Franca Colonne Grassi - Colonne Grassi



San Paolo -S.S. 172 bivio Contrada Lanzo



Crispiano - via Madonna del Carmine 5



Statte - Circonvallazione Ventrelli angolo via Bainsizza



Taranto Galese - Piazzale stazione



Oltre al servizio di assistenza a terra nelle principali stazioni e fermate dei bus, in funzione anche la live chat su www.fseonline.it, sui canali social Facebook e Instagram e il numero verde 800 07 9090.



Tutti i mezzi sono sottoposti a costanti interventi di igienizzazione e sanificazione nell’arco della giornata.



Biglietti e abbonamenti si possono acquistare sul sito www.fseonline.it, www.trenitalia.com, biglietterie self service situate nelle stazioni, agenzie di viaggio e punti vendita Sisal, Lottomatica e Federazione Tabaccai.

BARI - 1.600 corse bus e 240 treni al giorno con il nuovo orario di Ferrovie del Sud Est che parte lunedì 20 settembre.Tra le principali novità, bus aggiuntivi, calibrati, d’intesa con le Prefetture, per intercettare costantemente la richiesta di trasporto scolastico. Riapre anche la linea Maglie – Otranto.Sono 20 i treni al giorno che tornano a viaggiare sulla linea Maglie – Otranto.Per mantenere al di sotto dell’80% la capienza dei posti disponibili sui mezzi prevista dalla legge, il servizio scolastico verrà integrato da bus aggiuntivi.Il servizio sulla linea Lecce – Zollino, interessata da lavori di elettrificazione, è effettuato da bus sostitutivi che fermano a:Lecce - via Don Bosco angolo via Oronzo QuartaSan Cesario - Via Ferrovia 110San Donato - Via Roma 130 angolo via Nino BixioGalugnano - Via Provinciale 63Sternatia - Via Roma presso Piazza DanteZollino – Piazzale stazione.Il servizio su gomma di FSE è regolato sugli orari di ingresso a scuola con bus programmati in base all’orario di entrata nelle scuole di Bari e provincia.Anche in provincia di Taranto gli orari dei bus sono programmati in base alle entrate a scuola delle 7.50 e delle 9.30 e alle uscite delle 12.00/12.50 e delle 13.40/14.30.A causa dei lavori in corso sulle linee ferroviarie Bari – Putignano (via Conversano) e Martina Franca – Taranto il servizio è effettuato da bus sostitutivi.Le fermate dei bus della linea Bari – Putignano (via Conversano) sono a:Bari Centrale - Via Extramurale Capruzzi altezza Largo SorrentinoBari Sud Est - via G. Oberdan 17Mungivacca - Via Amendola prossimità Oleificio RubinoTriggiano - Complanare est SS100 isola ecologicaCapurso - Largo San Francesco c/o MunicipioNoicattaro - Piazzale stazioneRutigliano - Via Aldo Moro altezza Istituto MontaleConversano -Via Paolotti angolo via StazioneCastellana Grotte - Via ConversanoGrotte di Castellana - Via Emigrati Castellanesi (rondò Via Grotte)Putignano - Piazzale Stazione.