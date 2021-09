Gaming: ecco i siti più sicuri dove gli italiani possono giocare

Ti è capitato di vedere un casinò con licenza svizzera però non sei certo di poter scommettere su di esso? Vuoi scoprire come riconoscere un casinò svizzero? Vuoi giocare in un casinò diverso dagli altri ma non sei certo di poterlo fare?I casinò esteri con licenza svizzera sono particolarmente apprezzati dai giocatori di tutto il mondo. Spesso però ci si chiede se si può scommettere legalmente o meno e quali sono le differenze con i casinò italiani. Se ti chiedi se i casinò online esteri con licenza svizzera sono realmente vantaggiosi, in questo articolo comprenderai tutti i punti fondamentali in merito a questo argomento. Vediamoli quindi insieme.Quando si parla di licenza svizzera si fa riferimento alla CFMJ cioè quella rilasciata dall'ente territoriale ESBK. Questa licenza è diversa da quella ADM-AAMS (Italiana). Per comprendere se è possibile giocare o meno per i giocatori italiani su questi casinò è importante comprendere prima di tutto cosa dice la legge italiana.Secondo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i giocatori italiani dovrebbero scommettere solo ed esclusivamente sui casinò che hanno una licenza rilasciata proprio dallo stesso ente. Una conseguenza diretta di questo è che quindi tutte le altre licenze si possono considerare illegali, proprio in virtù del fatto che sono differenti da quella AAMS.Queste licenze, come quella svizzera, però sono rilasciate da enti statali che agiscono legalmente questo significa che anche se non sono riconosciute dall'Italia non sono illegali in tutto il mondo. Quindi cosa accade quando un giocatore italiano si ritrova dinnanzi a un sito svizzero? Semplicemente il giocatore italiano potrà visionarlo, iscriversi e iniziare a scommettere.Questo accade perché i casinò online con licenza svizzera non pongono alcun limite. Proprio per queste ragioni se vuoi scommettere su di essi potrai semplicemente registrarti e iniziare a farlo.Un'altra delle domande che si pongono spesso i giocatori è: perché dovrei scommettere in un casinò online estero piuttosto che in uno con licenza ADM-AAMS?La motivazione è piuttosto semplice e intuitiva. In questi casinò con licenza CFMJ è possibile trovare anche dei software provider e di conseguenza dei giochi che non sono disponibili nei casinò con una licenza ADM-AAMS. Tra i giochi presenti ci sono i titoli più conosciuti dei maggiori software provider ma anche altre tipologie di gioco meno famose.Spesso e volentieri sono presenti anche slot con jackpot progressivo che consentono al giocatore di ottenere ingenti vincite. Altri giochi presenti sono: Blackjack; Baccarat; Roulette; Video Poker.La sezione Live inoltre non delude le aspettative dei giocatori perché è particolarmente ricca. I dealer spesso parlano in inglese ma ci sono anche stanze in italiano. I giocatori italiani quindi si possono divertire molto a scommettere in questa sezione. Trova tutti i migliori casinò online in Svizzera: https://casinosvizzera.casino Le motivazioni per cui un giocatore può essere spinto a scommettere nei casinò online esteri con licenza CFMJ possono essere molteplici, vediamole quali sono.In ogni casino online estero con licenza svizzera ci sono molti metodi di pagamento, sia i più famosi che quelli meno famosi. Fra questi sicuramente rientrano: Mastercard, Visa, Paypal, Neteller, Paysafecard e Skrill. In genere si possono trovare anche altri metodi di pagamento ma questi sono quelli maggiormente utilizzati.Nonostante non siano ritenuti legali in Italia essi sono particolarmente affidabili. In Svizzera infatti i casinò online sono gestiti da casinò che esistono anche nella realtà. Quindi non potrai mai ritrovarti in un sito truffa se questo ha una licenza regolare.Infine, ma non per ultimo per ordine di importanza, sono presenti moltissimi bonus. Un sito ricco di bonus significa per il giocatore avere la possibilità di poter ottenere degli importanti vantaggi nelle sue giocate. Tra i bonus presenti più comunemente troviamo: quelli di benvenuto, promozioni VIP, cashback.Nei siti svizzeri i maggiori software provider organizzano anche spesso dei tornei che consentono al giocatore di divertirsi ancora di più e di godere al massimo dell'esperienza di gioco. Queste sono le ragioni principali per cui ogni giorno milioni di italiani decidono di scommettere su questi casino online esteri piuttosto che su altri.