La barca a vela più grande del mondo a Bari

Il megayacht, costituito da alberi in fibra di carbonio, costa circa 430 milioni di dollari ed ha in dotazione, oltre ad una pista di atterraggio per elicottero, piscina e diverse vasche idromassaggio.

È ormeggiata a Bari la barca extralusso del miliardario russo Andrey Melnichenko, che con i suoi 142,8 metri è la barca a vela più grande al mondo. La 'Sailing Yacht' è a Bari dopo aver solcato il mare di Manfredonia. L'imbarcazione appena giunta nel porto del capoluogo pugliese è stata sin da subito al centro di molti post suoi social.