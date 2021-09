M5S: domenica 19 settembre Giuseppe Conte a Noicàttaro

BARI - È previsto per domenica 19 settembre alle ore 21.50 l’arrivo di Giuseppe Conte a Noicàttaro a sostegno di Raimondo Innamorato, sindaco uscente e candidato alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre.Conte sarà accolto dai candidati che lo attenderanno nell'Urban Center di via Carmine n. 115/C. A seguire, percorrendo via Carmine, è previsto l’arrivo in Piazza Umberto I alle ore 22.30 per un intervento rivolto alla cittadinanza.