Green pass genitori: i presidi, "crea problemi enormi"

ROMA - "Capisco l'esigenza di estendere il green pass ai genitori" che accompagnano i figli a scuola ma questo creerà "un enorme problema alle scuole". Così Antonello Giannelli, Presidente nazionale della associazione presidi, a Omnibus La7 dopo l'approvazione di ieri in Consiglio dei ministri di una estensione del Green pass per tutti coloro, compresi i genitori, che varchino la soglia di una scuola o di una università (con eccezione degli studenti minorenni)."Per i controlli si creeranno code all'esterno o all'interno delle scuole con il rischio di creare assembramenti", ha aggiunto Giannelli per il quale non si può fare "un paragone con i ristoranti o con le stazioni perché in questi casi non entrano tutti allo stesso minuto come avviene invece nelle scuole"."Il problema dei trasporti - ha evidenziato - come quello dei locali, per la riapertura delle scuole non è stato risolto. Per i trasporti si prevede in alcuni casi "lo scaglionamento dell'orario di entrata tra le 8 e le 10"."Io sono assolutamente contrario, si stravolgono i tempi dei ragazzi che tornerebbero in alcuni casi alle 17 senza un pasto caldo e a quell'età è un problema", ha aggiunto.