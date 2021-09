Maltempo, Coldiretti: 32 trombe d'aria e grandinate in un giorno

ROMA - In un solo giorno si sono abbattuti sull’Italia ben 32 eventi estremi tra trombe d’aria, grandinate, tempeste di vento e bombe d’acqua che hanno causato danni nelle città e nelle campagne. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di maltempo con l’allerta della protezione civile in sette regioni del Centro Nord, sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database (ESWD). Ad essere piu’ duramente colpita – sottolinea la Coldiretti - è stata la regione Toscana dove si è concentrata oltre la metà dei nubifragi ma manifestazione violente ci son state anche in Liguria, Emilia Romagna e Sardegna.

I cambiamenti climatici con le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e proprie bombe d’acqua si abbattono infatti – continua la Coldiretti – su un territorio reso più fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con il risultato che sono saliti a 7252 i comuni italiani, ovvero il 91,3% del totale, che sono a rischio frane e/o alluvioni ma la percentuale sale al 100% per Toscana e Liguria secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Ispra. Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – alle conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con grandine di maggiori dimensioni, una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, che compromettono anche le coltivazioni nei campi con costi per oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne. Per affrontare i danni dei cambiamenti climatici – conclude Coldiretti – servono interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio sempre più avanzati, efficaci e con meno burocrazia, ma soprattutto un impegno per frenare i cambiamenti climatici.