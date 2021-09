MAM Grottaglie, fervono i preparativi all'interno dell'aeroporto 'Arlotta'

L’advanced air mobility (mobilità aerea avanzata) infatti è tra le sfide più importanti alla base dello sviluppo di nuove tipologie di trasporto aereo, per una graduale implementazione di una mobilita` intelligente, sia aerea sia terrestre, delle persone e delle merci, al servizio della comunità. L’advanced air mobility (mobilità aerea avanzata) infatti è tra le sfide più importanti alla base dello sviluppo di nuove tipologie di trasporto aereo, per una graduale implementazione di una mobilita` intelligente, sia aerea sia terrestre, delle persone e delle merci, al servizio della comunità.



Le tecnologie e le applicazioni spaziali sono fondamentali per uno sviluppo economico ecosostenibile per la qualità della vita delle persone e per la salute globale del pianeta.



Ma anche la crescita economica e occupazionale legata a settori innovativi quali il settore aerospaziale, piuttosto affermato in Puglia - conclude Borraccino -, è da considerare una grande opportunità di sviluppo per i nostri territori. Essa viaggia a livelli eccellenti per ciò che concerne la progettazione, la costruzione, il supporto a sistemi complessi di aeromobili ed elicotteri; per la progettazione e manutenzione di propulsori per l’aeronautica militare e civile e lo spazio; per la progettazione e lo sviluppo di componentistica hardware e sistemi software avanzati per applicazioni aerospaziali, civili e militari; per la progettazione e produzione di micro-satelliti, lo sviluppo di applicazioni nel settore dell’osservazione della Terra, della navigazione satellitare e le telecomunicazioni.