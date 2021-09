Michael Bublé: a novembre esce il cofanetto ''Christmas Deluxe limited edition''

Torna Michael Bublé che annuncia l'uscita del cofanetto Christmas Super Deluxe Limited Edition per celebrare il decimo anniversario del suo successo.

Il cofanetto, programmato per la pubblicazione il 12 novembre negli Stati Uniti e in Canada e il 19 novembre in tutto il mondo, è pensato per essere il regalo dei sogni da dare e ricevere nella stagione natalizia portando nuova gioia e luce ai fan di Bublé ovunque ed è in pre-order da ora.

Il boxset includerà un CD con 7 bonus track selezionate personalmente dall’artista e due brani registrati per la prima volta: la co-scritta da Bublé “The Christmas Sweater” e la nuova versione in studio della tanto amata “Let It snow!” registrate ai rinomati Abbey Road Studios a Londra con la BBC Big Band Orchestra. Altri brani nel CD bonus includono “The More You Give (The More You’ll Have)” e “Winter Wonderland”, in duetto con Rod Stewart.