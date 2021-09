Notte della Taranta: grande successo di ascolti su Rai 1

MELPIGNANO (LE) - La Notte della Taranta vince la seconda serata televisiva. Il Concertone di Melpignano trasmesso per la prima volta da RAI 1, registra il 9,4 % di share con 735.000 telespettatori e supera anche il film che la precedeva. Il picco della trasmissione alle 24.12 minuti, con il 10,33% di share e 886mila telespettatori all’ascolto durante il brano Fuecu, l’omaggio a Daniele Durante, il direttore artistico scomparso recentemente.Un grande successo per l’evento di musica popolare. Ascolti raddoppiati rispetto alle ultime 4 edizioni prima su Rai 5 e poi su Rai 2.Successo anche social con oltre 3.160.270 impression su Instagram e 2.700.000 utenti raggiunti su Facebook. Persone collegate anche dall’estero, dal Brasile, dall’Argentina e da molti paesi europei che in maniera virtuale hanno commentato La Notte della Taranta 2021. Tra i video più commentati quello della giovanissima Madame che con Marea in chiave pizzicata conquista il pubblico e Calinitta interpretata dai tre tenori de Il Volo.