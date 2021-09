Prime Video: da oggi la nuova serie Amazon Original 'Dinner club'

MILANO - Un viaggio indimenticabile tra i sapori e i luoghi più sorprendenti d’Italia in compagnia di un cast eccezionale: Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea insieme allo chef stellato Carlo CraccoNel secondo episodio Carlo Cracco e Luciana Littizzetto a bordo di un camper d'epoca attraversano la Puglia e la Basilicata. Luciana cercherà di sopravvivere alla guida di Carlo e si cimenterà in cucina, lui invece affronterà una delle sue più grandi paure: quella dell'altitudine. Al rientro però li attende una cena da preparare, una cena a base di sapori pugliesi-lucani, balli e inaspettate dichiarazioni d'amore.Dinner Club è un innovativo food travelogue Amazon Original in sei puntate, prodotto da Banijay Italia, con Diego Abatantuono, Fabio De Luigi, Pierfrancesco Favino, Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto e Valerio Mastandrea, protagonisti con lo chef stellato Carlo Cracco di sei avventurosi viaggi attraverso l’Italia alla scoperta di alcune delle meraviglie culinarie italiane e delle tradizioni locali in luoghi spettacolari. Lo chef viaggerà con ognuno di loro assaggiando cibi straordinari e scoprendo territori sorprendenti e nascosti anche attraverso esperienze gastronomiche avventurose e a tratti comiche. Insieme, tutti i protagonisti di Dinner Club si ritroveranno a condividere sei cene scandite da racconti di viaggio, pietanze uniche e conversazioni divertenti e brillanti.