Puglia: prosegue arrivo dei richiedenti asilo dall'Afghanistan

BARI - Sono arrivati ieri sera alle 20.00, in una struttura alberghiera della periferia barese, 35 cittadini afghani richiedenti asilo.

I cittadini afghani, provenienti da Avezzano, sono stati accolti su disposizione del Presidente Michele Emiliano dalla Regione Puglia, con il supporto della Protezione civile regionale e del sistema sanitario regionale.

I primi 40, che sono arrivati la settimana scorsa, sono già stati ridislocati nelle strutture di accoglienza dei Comuni una volta completata la quarantena.

Anche i 35 di ieri, completata la quarantena e i controlli medici, saranno ridislocati, con il coordinamento della Prefettura e della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni, nei Comuni nell’ambito della rete per l’accoglienza dei richiedenti asilo.

Tra gli ospiti arrivati ieri, 17 donne e alcuni minori. Uno dei minori ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale “Giovanni XXIII” per controlli.

Per queste persone saranno emessi i codici STP per le cure mediche e per loro sarà avviata o completata la vaccinazione contro il covid.

Prosegue la raccolta di beni nuovi come indumenti e articoli di igiene personale: chi vuole donare beni materiali non usati, come vestiario, calzature, prodotti per l’igiene e cura della persona (no generi alimentare) potrà rivolgersi presso la sede della Protezione Civile regionale a Modugno (BA) in Via delle Magnolie, 6-8 esclusivamente il martedì e giovedì mattina dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Si chiede a tutta la popolazione di non intraprendere iniziative personali, ma di contattare esclusivamente il personale al telefono 0805403838 esclusivamente il martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.