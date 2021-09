Raffaella Carrà torna a San Giovanni Rotondo

Il comico milanese presente alla cerimonia ha voluto ricordare la collega: "Voleva tornare qui non come presenza vera in carne e ossa ma come presenza di cuore. L'unica volta che ci siamo allegramente parlati è stato qui a San Giovanni Rotondo per inaugurazione Tele Radio Padre Pio".

L'urna contenente le ceneri di Raffaella Carrà è arrivata a San Giovanni Rotondo, accompagnata da un commosso Sergio Japino. A fare gli onori di casa sono stati Stefano Campanella, direttore di Radio Tele Padre Pio, e nell'occasione è stata svelata una lapide nel ricordo della Carrà che nel 2001 fu madrina della piccola emittente insieme ad Enrico Beruschi.