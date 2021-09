Referendum 'Cannabis legale': l’ufficio elettorale del Comune di Bari trasmette i certificati elettorali digitali

BARI - In merito alle sollecitazioni del Comitato referendari Cannabis legale, si comunica che stamattina l’ufficio Elettorale del Comune di Bari ha ultimato la trasmissione dei circa 4.000 certificati elettorali digitali richiesti per il referendum “Cannabis legale”. Alle ore 12 di questa mattina non vi erano altre istanze in attesa di lavorazione.Proprio ieri il sindaco Decaro, nella sua qualità di presidente ANCI, aveva sollecitato gli oltre 1.400 uffici elettorali comunali interessati dalla certificazione dell'iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori del referendum “Cannabis legale” affinché, pur nella consapevolezza delle innumerevoli difficoltà, fosse dato impulso e supporto all’esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato e garantito come quello della partecipazione democratica dei cittadini all’iniziativa legislativa.