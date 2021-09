Rocco Hunt: fuori ora il nuovo singolo "Fantastica'' feat Boomdabash

Dopo aver conquistato il pubblico italiano e internazionale con la sua ultima hit “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena, ROCCO HUNT è pronto a tornare con nuova musica e rinnova la fortunata collaborazione con i Boomdabash nel nuovo singolo “FANTASTICA” (Epic/Sony Music), da ora in radio e in digitale: https://Epic.lnk.to/Fantastica

Con questo brano, scritto dallo stesso Rocco insieme a Federica Abbate e prodotto da Zef, l’hit maker campano torna ancora una volta a collaborare con gli amici e colleghi Boomdabash per i quali negli anni ha scritto, insieme a Takagi & Ketra e Federica Abbate, hit di successo come “Karaoke” ft. Alessandra Amoroso, “Don’t Worry”, “Mambo Salentino” ft. Alessandra Amoroso, “Per Un Milione” e “Portami con te”.

Rocco Hunt è reduce dal successo di questa estate con il brano “Un bacio all’improvviso” ft. Ana Mena (già disco di PLATINO) che ha superato i 42 milioni di stream su Spotify e i 49 milioni di views su YouTube. Il brano è uscito anche nella versione in spagnolo “UN BESO DE IMPROVISO” di Ana Mena X Rocco Hunt.

Inarrestabile anche il successo di “A un passo dalla Luna”, il brano del 2020 esploso in Spagna e in Francia quest’estate che ha già raggiunto 6 dischi di PLATINO in Italia e 5 in Spagna per un totale di 11 dischi di PLATINO. Il brano, che ha superato i 350 milioni di stream, ha guadagnato il primo posto nell’Airplay spagnola e il primo posto della classifica LOS40. Il successo raggiunto dal brano in Spagna ha portato Rocco Hunt ed Ana Mena ad esibirsi per la prima volta al Los 40 Global Show con Tony Aguilar.

Oltre ai suoi brani, Hunt è anche autore delle più grandi hit degli ultimi anni: ai già citati brani scritti per i Boomdabash si aggiungono anche “Moscow Mule” (certificazione 2 Platini) di Benji & Fede, “Roma-Bangkok” (certificazione Diamante) di Baby K e Giusy Ferreri e “Señorita”, l’ultimo singolo di Clementino e Nina Zilli, solo per citarne alcuni.