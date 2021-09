Il Tre, esce oggi la versione deluxe di 'Ali - Ultima Notte': il 26 settembre a Bari e Lecce incontra i fan

MILANO - Esce oggi, venerdì 24 settembre, la versione deluxe del fortunato album d’esordio de IL TRE, “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo” che, dopo aver debuttato direttamente al n.1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti, ha raggiunto la certificazione ORO.

“ALI - Ultima notte” contiene 6 brani inediti nati dall’esigenza di scrivere tutto quello che il Tre ha vissuto in questo ultimo periodo dopo l’esordio discografico: il raccontare cosa prova un ragazzo di vent’anni a rincorrere il successo e poi ad ottenerlo.

“Ali” è un guardarsi indietro e in avanti. È una presa di coscienza di cosa si è guadagnato e di cosa si è perso. “Sono tutti bravi a sostenere un artista emergente, poi se la ce la fai, molti cercano di tirati giù”

Con l’onestà che lo contraddistingue Guido racconta le sue fragilità, i suoi turbamenti, i suoi temporali che sono allo stesso tempo le sue forze creative. E queste emergono soprattutto di notte. Questo lavoro rappresenta l’ultimo step di ALI, l’atto finale del suo primo lavoro, prima di una nuova evoluzione, mentre la notte è il tema dominante in tutte le canzoni che lo compongono.

IL TRE incontrerà per la pima volta i fan negli store delle principali città italiane (ingresso con green pass e acquisto album):

24 settembre@ Napoli - Feltrinelli Stazione Garibaldi – h.16.00

25 settembre @ Roma - Discoteca Laziale – Discoteca Laziale – h.15.00

26 settembre @ Bari - Feltrinelli – h.15.00 + @Lecce – Mondadori – h.18.00

27 settembre @ Firenze - Galleria del Disco h.- 15.00 + @ Lucca Sky Stone - h. 18.00

28 settembre @ Varese – Varese Dischi Galleria Manzoni - h. 15.00 + @Milano - Mondadori Duomo - h.18.00

29 settembre @Torino – Lingotto - h.16.00

Fin dall’inizio del suo percorso, da “Te lo prometto” certificato Doppio Platino a “Cracovia pt. 3”, singoli PLATINO, o “Il tuo nome” (ORO) nelle sue canzoni IL TRE (nome d’arte di Guido Senia) continua ad affrontare i temi quali l’importanza per le piccole cose, l'attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sé stessi nonostante i cambiamenti, il non ostentare lusso o fama, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni.